Alessandro Cappelletti incoronato "Italian King of SerieA2" - Tuttoggi

E’ stato un tripudio di like, quello che ha permesso allo spoletino Alessandro Cappelletti di vincere la finalissima del contest di Facebook, “Italian King of SerieA2” promosso dalla pagina Basket Reborn.

Nella finale Alessandro, ex Siena, ex- V Nere della Virtus Bologna, oggi play titolare della Reale Mutua Torino, si è imposto sul cigno di Colloredo, Michele Antonutti, con il 56% dei voti. Alessandro ha infatti totalizzato 10.666 voti con una media di 1.777 voti di media per turno di sfida.

Il terzo posto se lo aggiudica Riccardo Visconti che con il 59% delle preferenze e che ha la meglio su Mattia Udom.

Cappelletti, degno erede dei grandi protagonisti della serie A di basket, tutti spoletini, come Roberto Brunamonti e Domenico Zampolini (per citare i più noti), è stato letteralmente trascinato da un numero incredibile di tifosi. Lo zoccolo duro è stato ovviamente umbro, ma sopratutto spoletino.

Capo indiscusso della Torcida della città del Festival è stato lo straordinario Mauro- Mauretto– Cesari (titolare del Caffè degli Artisti), in questo momento, capace di mobilitare masse consistenti di voti per Cappelletti tanto che con la spinta di Mauretto, Alessandro potrebbe battere anche MJ in qualsiasi sondaggio.

Complimenti Alessandro, e bravo anche Mauretto.