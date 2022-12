Barbara Hannigan e Antonio Pappano personaggi dell’anno per Classic Voice - Tuttoggi

La Fondazione Festival dei Due Mondi e la direttrice artistica Monique Veaute si congratulano con Barbara Hannigan e Antonio Pappano,

Barbara Hannigan e Antonio Pappano, fra i protagonisti dell’ultima edizione del Festival dei Due Mondi, sono stati nominati personaggi dell’anno dalla rivista Classic Voice.

La residenza del soprano e direttrice d’orchestra canadese a Spoleto65 l’ha vista salire sul podio dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e interpretare l’eroina di Poulenc ne La Voix Humaine, passando dalle complesse sonorità di Jumalattaret di John Zorn, fino ai due appuntamenti con il direttore Antonio Pappano, che l’ha accompagnata al pianoforte in occasione dell’Happening musicale – insieme al clarinettista Alessandro Carbonare – e l’ha diretta in Knoxville. Summer of 1915 di Barber, per il gran finale del Festival.



La Fondazione Festival dei Due Mondi e la direttrice artistica Monique Veaute si congratulano con Barbara Hannigan, Antonio Pappano, e con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, citata da Classic Voice fra le 10 orchestre più prestigiose al mondo.