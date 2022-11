La bar manager eugubina Martina Bonci trionfa ai Cook Awards - Tuttoggi

Il profilo di Martina Bonci, finalista e vincitrice nella categoria “Bartending and spirits trend” (nella foto Instagram di “cook.corriere” la premiazione), ha convinto la giuria proprio per la sua cura non solo per i drink ma per tutti gli aspetti manageriali della sua attività.

Martina è infatti bar manager del “Gucci Giardino 25”, caffè e cocktail bar della maison a Firenze. Proprio da Gubbio, nella cucina della bisnonna, è iniziata la sua passione per la mixologia, plasmata poi da esperienze in tutta Italia. Per 7 anni è stata dietro al bancone di “Gesto” a Firenze, arrivando successivamente al bar di Gucci nel 2021, dove crea cocktail equilibrati e colorati, caratterizzati da inventiva e ingredienti di alta qualità, e in grado di riflettere i valori fondamentali della Maison.