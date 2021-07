Bar di Fontivegge trasformato in discoteca abusiva, chiuso per 5 giorni

Un bar - ristorante di Fontivegge trasformato di fatto in discoteca abusiva e arriva la chiusura per 5 giorni da parte del questore di Perugia, Antonio Sbordone

L’intensificazione delle attività di controllo da parte della Polizia di Stato nel capoluogo perugino disposte dal questore hanno infatti comportato la chiusura temporanea di un bar – ristorante in zona Fontivegge, che esercitava le proprie attività in piena violazione della normativa anti Covid.

In particolare, nella nottata, il personale dell’UPGSP accertava che nella zona del locale quartiere di Fontivegge, da un esercizio pubblico si poteva udire musica ad alto volume.

Giunti sul posto gli operatori potevano riscontrare che, all’interno del locale, era stata allestita una postazione con un Dj e vi era la presenza di circa 50 persone, assembrate e senza mascherina di protezione. Di fatto, dunque, una mini – discoteca abusiva.

Gli operatori, dopo una serie di accertamenti, hanno provveduto nella mattinata a chiudere temporaneamente per cinque giorni il locale, come previsto dalle vigenti normative in materia di Covid.