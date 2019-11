Bando “Giovani Promesse 2019” a Deruta

Il Comune di Deruta indice un concorso per la presentazione di Idee, denominato “Giovani Promesse 2019” per la selezione di Idee progettuali innovative, che abbiano dirette ricadute sul proprio territorio, proposte da giovani, con età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti alla data di scadenza del Bando.

Tale concorso vuole promuovere e sostenere l’imprenditoria giovanile, quale motore di sviluppo dell’economia del territorio del Comune di Deruta, contribuendo all’inclusione sociale dei giovani del territorio, stimolando la loro creatività e la capacità di innovazione, quali leve fondamentali per il processo di formazione e professionalizzazione e di occupabilità dei giovani.

Il concorso vuole favorire, inoltre, lo sviluppo della cultura dell’innovazione, che dovrà concretizzarsi in start-up e in nuove forme di organizzazione creativa, sensibilizzando il territorio sulle tematiche collegate alle tecnologie digitali e ai nuovi modelli di business.

Alle migliori Idee, con più alto grado di innovazione, sarà offerta una giornata di formazione e il supporto per la trasformazione delle stesse in progetti, da presentare nel Festival Giovani Promesse 2019.

Le prime 3 classificate verranno premiate con le seguenti modalità:

– Premi istituzionali, messi a disposizione dal Comune di Deruta:

• 800,00 Euro per la prima Idea classificata;

• 500,00 Euro per la seconda Idea classificata;

• 300,00 Euro per la terza Idea classificata.

– Percorso di accompagnamento e supporto per la realizzazione del proprio Progetto innovativo, messo a disposizione dalle Associazioni di categoria che, su invito formale dell’Amministrazione comunale, aderiranno al progetto come sostenitrici del concorso:

• Tirocini e Stage;

• Supporto alla formazione imprenditoriale;

• Accompagnamento o supporto allo sviluppo delle Idee imprenditoriali.

La domanda dovrà essere presentata a partire dal 21/10/2019 ed entro e non oltre il giorno 19/12/2019, secondo le modalità previste dal bando, disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso.

