Bandi Musei e Welfare culturale, Regione Umbria finanzia 10 progetti - Tuttoggi

Paola Agabiti, "Nel 2022 sperimentazione per la quale complessivamente sono stati concessi contributi regionali pari a 174 mila 558 euro"

Sono 10 i progetti finanziati nel corso del 2022 dalla Regione Umbria grazie ai due bandi “Musei e welfare culturale”: lo rende noto l’assessore regionale alla Cultura, Paola Agabiti, sottolineando che “con questa iniziativa la Regione ha voluto sostenere dei progetti legati alla promozione dei musei dei luoghi della cultura e iniziative destinate alle famiglie e alle comunità con presenza di soggetti svantaggiati o in situazione di vulnerabilità, con la finalità di coniugare arte, cultura ed inclusione sociale”.

“Il 2022 – ha detto l’assessore – rappresenta una sorta di sperimentazione per la quale complessivamente sono stati concessi contributi regionali pari a 174 mila 558 euro, che hanno garantito la copertura dell’80 per cento dei costi dei progetti realizzati e portati a termine nel corso dell’anno. L’obiettivo è di riproporre i bandi anche per l’anno in corso”.