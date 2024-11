Bandecchi, video trash | Inquadra il water e attacca la sinistra - Tuttoggi.info

Mancava un po’ di trash da parte del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che proprio oggi, 27 novembre, ha deciso di ‘regalare’ ai suoi followers (e anche al tutti noi, sigh!) l’ennesima perla con il solito contorno di insulti agli utenti che hanno risposto alla sua provocazione. Evidentemente il risultato delle ultime regionali deve aver infastidito non poco il vulcanico Bandecchi che, telefono alla mano, mentre immortala il water, attacca la sinistra: “Per la sinistra tutta senza distinzioni e tenete a cuccia i vostri cani. Differentemente libererò i miei. Tenete i vostri stupidi cani a cuccia o scoppierà un bel casino. E’ una promessa. Giurin giuretto”.

Bandecchi, l’uomo di centro moderato

Lo ha ribadito in ogni occasione, Bandecchi è un uomo di centro moderato: poi si allea con il centrodestra e si lascia andare a comportamenti ed esternazioni che di moderato non hanno proprio nulla. Il solito turpiloquio, minacce di ‘andare a trovare’ qualcuno che risponde nei commenti social, offese alle madri degli utenti che lo contraddicono, ormai il copione è ben noto a tutti e si ripete in modo costante. “Voi che scrivete sul mio profilo e votate a sinistra, per me il vostro valore è pari a quello che vedete – mentre inquadra il water – e le vostre parole hanno lo stesso significato di ciò che potete ammirare. Affanculo vi ci ho già mandato 7-8 volte, per me voi di sinistra già non valevate un cazzo, però adesso valete ancora meno e in più mi avete proprio fatto incazzare, perché la vostra stupidità non ha limiti e per me farete prima o poi questa fine” – è il gran finale tirando lo sciacquone.