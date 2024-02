Bandecchi "Mi sono dimesso da sindaco", ecco perché - Video - Tuttoggi.info

Terremoto Bandecchi: in un video su Instagram annuncia le dimissioni per 'motivi politici'. "Sarò segretario di AP"

“Mi sono dimesso da sindaco, ho già dato comunicazione alla giunta” – sono le parole si Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, che parla attraverso il suo profilo Instagram: “Attraverso questo video lo comunico a tutti i cittadini così eviteranno di leggere i giornali che chissà quali stupidaggini potranno dire. I motivi sono di carattere politico, continuo ad essere il segretario di Alternativa Popolare, ma non più il sindaco di Terni, così eviteremo di avere una dittatura bandecchiana. Saluto tutti i cittadini e ringrazio quelli che mi hanno votato. La mia esperienza politica comunque va avanti”. Secondo il Tuel il sindaco adesso avrà 20 giorni di tempo per confermare le sue dimissioni affinché diventino irrevocabili.

Servizio in aggiornamento

Bandecchi “Ho un’idea più alta della politica”

Alla testata Unicusano Tag24, di cui è proprietario, Bandecchi ha spiegato le motivazioni delle sue dimissioni: “Avevo cominciato con l’esperimento di portare in una città del benessere e credo di averlo portato, ma non ci sono più le basi, a mio modo di vedere, anzi bisognerebbe rifondare il genere umano per come la vedo anche perché le disquisizioni di piccoli paesi dove ci sono opposizioni e situazioni che non capisco e non capiscono. Sono nato per camminare su lidi diversi, Terni ha avuto l’opportunità di avere una persona che si è messa a disposizione e al servizio di una città, mi dispiace per i cittadini ternani che mi hanno dato la loro fiducia, ma questa situazione mi sta un po’ stretta, anche perché continuano a esserci beghe di paese e così non è più possibile. Andrò a fare il parlamentare europeo o come ho già detto presidente del Consiglio tra tre anni e otto mesi, ma non possono rovinare la mia idea di politica. Ho la fortuna di avere un lavoro importante, mangio, bevo e dormo. Resto segretario di Alternativa Popolare e ci prepariamo alle elezioni europee e a tutto il resto“.