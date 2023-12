Bandecchi 'romanista' sfida tutti col progetto Media Cusano - Tuttoggi.info

Bandecchi lancia la scalata alla radio. Fonda la Radio della Roma e punta a fare concorrenza alla Rai, Mediaset e La7

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e patron dell’Unicusano, dopo l’esperienza della presidenza della Ternana, torna nel mondo del calcio, ma di quello parlato. È infatti intenzione dell’imprenditore aprire una nuova stazione radio privata tematica, dedicata alla Roma, che andrà a fare concorrenza alle altre decine di emittenti che si occupano dello stesso tema. Tutto sembra essere pronto: le frequenze ci sono (88.100), ed erano già proprietà di Unicusano, il nome pure: Rdr, Radio Della Roma, e c’è anche la data per il debutto, cioè l’8 gennaio 2024, in occasione di Roma-Atalanta, in programma alle 17.00 all’Olimpico.

Bandecchi sfida tutti con Media Cusano. “Farò concorrenza a Rai, Mediaset e La7”

Stefano Bandecchi ha spiegato chiaramente il motivo della decisione di investire nel complesso mondo delle radio private, settore dove ha creato un vero e proprio terremoto. A guidare il progetto sarà Peppe Lomonaco, ex direttore artistico di TeleRdioStereo, emittente ‘in crisi’ dalla quale Bandecchi potrebbe pescare altri nomi, come quello di Riccardo Angelini “Galopeira” e Federico Nisi.

“Come in tutte le iniziative editoriali l’obiettivo è quello di fare soldi. E contiamo di farlo realizzando un bel prodotto di qualità che si concentrerà sulla Roma, con buona pace dei tifosi della Lazio che spero per questo non se la prenderanno con noi” – ha spiegato Bandecchi, ma nelle ultime ore ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Notizie.com, in cui dichiara di avere un progetto di ben più ampia portata, cioè lanciare il gruppo Media Cusano che, secondo Bandecchi “intaccherà e sarà concorrenziale a Rai, Mediaset e La7”. Partendo da una stazione tematica Bandecchi vorrebbe dunque crescere a livello nazionale e maturare le condizioni per proporsi poi livello nazionale, sfidando i colossi della radio.