Bandecchi joker pigliatutto, ha già vinto | Rivolta nel centrodestra - Tuttoggi.info

Bandecchi ha sempre preso ‘a schiaffi’, umiliato, azzittito, offeso e sbeffeggiato a ogni livello il centrodestra: dalla presidente Giorgia Meloni, agli esponenti regionali, fino all’ultimo dei consiglieri di Palazzo Spada, nessuno escluso. Cosa arriva in cambio? Una bella alleanza per le prossime elezioni regionali tra Bandecchi e centrodestra. E lui ha già vinto.

Intanto perché Terni è sempre più blindata e i pochissimi pigolii di minoranza, area centrodestra, saranno sempre meno consistenti e poi perché, anche in caso di sconfitta, per lui non cambierà sostanzialmente nulla. Bandecchi seguiterà ad essere sindaco di Terni, con la consapevolezza di essere riuscito a mettere in atto l’ultimo disperato tentativo di far pesare politicamente una dote di voti sui quali si discuterà parecchio. Intanto è già iniziato lo sfottò degli esponenti di Alternativa Popolare nei confronti degli altri rappresentanti della minoranza del consiglio comunale, costretta a subire ancora una maggiore pressione dai nuovi equilibri che si stanno formando.

Bandecchi joker pigliatutto

Bandecchi in versione joker pigliatutto insomma. Si prende la ragione, il merito e soprattutto la soddisfazione, che per lui non è certo secondaria, di vedere abbassare la testa a tutti coloro che fino a questo momento avevano provato a indicarlo come ‘macchietta’ e ‘personaggio’ che presto avrebbe lasciato Palazzo Spada. Senza però ricordarsi che proprio FdI, Lega e FI sono, di fatto, i trojan che hanno consentito a Bandecchi di essere eletto sindaco nella famosa “Caporetto Latini bis”. Bandecchi, istrionico, trasformista, cinico e furbo, gongola perché ha capito bene le debolezze del sistema partitocratico e scelto le maglie più larghe per entrare in un circolo che ormai riesce ad assorbire e coalizzare tutto e il contrario di tutto: inutile qualsiasi discorso su coerenze di scelte, almeno per Bandecchi, quello che pagherà più di tutti in questo campo sarà, invece, il centrodestra. Qualcuno ha veramente creduto nella storia del democristiano, degasperiano, centrista, vattelapesca etc? Evidentemente sì.

Paura centrodestra “Per un pugno di voti”

“Per un pugno di voti” è il caso di dire, il centrodestra ha paura: questo è il dato più rilevante della vicenda. Che a livello nazionale il clima in coalizione non sia così disteso lo stanno dimostrando queste manovre in vista delle prossime regionali con i leader di FdI, Lega e FI che stanno facendo di tutto per blindare i propri candidati e non perdere posizioni strategiche come l’Umbria. Il mero calcolo aritmetico, in politica, spesso non paga, soprattutto quando è così evidente che alla base di un’alleanza ci sia soltanto un calcolo e non un progetto politico condiviso. L’elettorato sa anche rispondere e a Terni il centrodestra se lo ricorda bene con la candidatura di Masselli. Mettersi lì col pallottoliere a vedere quanti voti porterà Bandecchi al centrodestra è interessante, ma non tanto quanto fare l’operazione inversa: cioè cominciare a togliere i voti dell’elettorato storico che di Bandecchi non vuol sentire parlare. Perché nel centrodestra è iniziata una vera e propria rivolta.

Bandecch(IN), rivolta centrodestra

Ormai l’accordo è un dato di fatto e le chat, i social e i telefoni degli esponenti del centrodestra stanno esplodendo per la rivolta che sta montando tra elettori, ma non solo. C’è chi minaccia di “strappare la tessera” del partito, chi ha già deciso di “non andare a votare” e chi vuole “boicottare votando a sinistra”. Un buon inizio non c’è che dire e la situazione rischia di sfuggire di mano, anche perché sembra che molti siano pronti a non arrendersi e a mettersi di traverso, anche internamente, all’alleanza con Bandecchi con risvolti ci aspettiamo pirotecnici viste le forze in campo. Ovviamente non da sottovalutare la dote di soldi che porterà con sé Bandecchi che, insieme a una solida e ampia fucina di informazione ad hoc, costituiscono altri elementi ai quali il centrodestra ha ceduto in cambio del tanto sbandierato patriottismo.