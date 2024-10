Bandecchi furioso, consiglio sospeso | Ancora offese e insulti - Video - Tuttoggi.info

Dopo il baciamano alla Tesei il sindaco di Terni sembrava tornato a più miti modi, ma durante il consiglio comunale di oggi, 7 ottobre, la natura di Stefano Bandecchi è esplosa come sempre capita dal banco di Palazzo Spada, quando viene contraddetto o non trova il favore delle sue posizioni. Per due volte il presidente del consiglio comunale, l’imbarazzatissima Sara Francescangeli, si è trovata costretta a invitare Bandecchi a lasciare l’aula, ma lui non ne ha voluto sapere, aggiungendo il solito turpiloquio che offende le istituzioni cittadine. Alla fine il consiglio è stato sospeso.

Bandecchi furioso, consiglio sospeso

Il sindaco Bandecchi si è scagliato contro un atto di indirizzo presentato dagli ex consiglieri di Alternativa Popolare, passati poi al Gruppo Misto, Roberta Trippini e Danilo Primieri, sulla ‘Riapertura del Liberati’ ai grandi eventi. Alla fine di un’ampia discussione, il consigliere Primieri ha chiesto che l’atto venisse ridiscusso in Commissione, dando origine alla reazione furiosa di Bandecchi che potete vedere.