Band e artisti emergenti al Teatro Romano, torna il Gubbstock Festival - Tuttoggi.info

E’ stata presentata ieri (25 luglio), nella Sala Consiliare di Palazzo Pretorio, alla presenza dell’assessora Carlotta Colaiacovo, la XXXI edizione di Gubbstock Festival, manifestazione di musica giovanile, organizzato dal Comune di Gubbio-Ufficio Informagiovani in collaborazione con Coop Sociale Asad insieme a diverse realtà associative del territorio tra le quali Archè, Progetto SAI Gubbio, Arci Perugia e Avis Gubbio.

Il Festival, ad ingresso gratuito, si svolgerà l’1 e 2 agosto presso il Teatro Romano di Gubbio. Da sempre la manifestazione è spazio d’espressione, scambio e crescita di gruppi giovanili ed emergenti dell’intera Zona sociale 7 (Gubbio, Gualdo Tadino, Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Sigillo), selezionati attraverso criteri di partecipazione ed inclusione. E’ sempre rimasto un’occasione di confronto e ritrovo per chi ha passione per la musica e momento di incontro tra stili diversi e talenti nascosti.

Il programma si aprirà il 31 luglio al Caffè del Teatro con una giornata dedicata agli eventi collaterali: alle 16.30 un Workshop di elementi di giornalismo musicale a cura di Maria Stocchi, e alle 21 il Don Quizzote a cura di Capa e Cape, quiz show di musica e cultura generale.

Giovedì 1 e venerdì 2 agosto, a partire dalle 19, si accenderanno le luci del palco del Teatro Romano per la 31^ edizione del festival, con 12 progetti musicali protagonisti, tra cui artisti di rilevanza nazionale come Queen of Saba (2 agosto), progetti in rampa di lancio come lecosedigiuli (2 agosto) e la Songwriting band per la presentazione del disco nato dalla terza edizione del Songwriting Camp (1 agosto), oltre ad altri 9 progetti selezionati tramite il bando promosso dall’Ufficio Informagiovani di Gubbio.

“Il Gubbstock Festival – ha dichiarato l’assessora alle Politiche giovanili Carlotta Colaiacovo – è un evento che da trentun anni rappresenta un punto di riferimento per i giovani e la cultura musicale della nostra zona. Questo festival non è solo una vetrina per i talenti emergenti, ma anche un’occasione preziosa di inclusione e partecipazione per tutti i ragazzi del territorio. Continueremo a promuovere e lavorare per queste iniziative che rafforzano il senso di comunità e offrono ai giovani la possibilità di esprimersi e crescere”.

Di seguito il le band del Gubbstock Festival 2024, dalle 19, al Teatro Romano:

Giovedì 1 agosto Venerdì 2 agosto Band Provenienza Band Provenienza Paracetamolo Castiglione del lago Narratore Urbano Provincia di Torino Eudaimonia Costacciaro, Sigillo MilleAlice Firenze JOGK Gubbio The Neontown Sigillo, Gubbio screamakenoise Città di Castello Kiza Gubbio CITZ Gubbio lecosedigiuli Città di Castello Songwriting Band Gubbio, Perugia, Cagli, Cantiano, Montone Queen of Saba

Da segnalare anche quest’anno la collaborazione tra Gubbstock Festival e Gubbio DOC Fest, grazie alla quale un gruppo partecipante alle serate del Festival verrà selezionato, sulla base della valutazione della performance da parte di una giuria di qualità, per la serata del DOC in programma a Gubbio il 22 agosto.

Nell’organizzazione del Festival saranno protagonisti i giovani volontari del Servizio Civile Universale, i ragazzi del Progetto SAI di Gubbio (Sistema di Accoglienza e Integrazione per giovani immigrati extracomunitari, richiedenti e titolari di protezione internazionale) e un gruppo sempre più folto e rinnovato di giovani volontari appassionati di musica, che da anni danno la spinta decisiva alla manifestazione.

Nell’area del Festival, con il punto informativo dell’Ufficio Informagiovani e del Servizio Civile Universale, saranno presenti il punto informativo dell’Associazione Avis Gubbio, oltre ad un punto ristoro attivo tutti i giorni dalle ore 19 a cura del Caffè del Teatro. Info: pagine social Facebook e Instagram: gubbstockfestival e informagiovani Gubbio. Sito web: https://informagiovani.comune.gubbio.pg.it/. Whatsapp: 3458671350