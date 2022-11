Bambino di 5 anni cade nel fiume Topino con la bici, salvato dalla forestale

Attimi di paura nel centro di Foligno: i forestali hanno recuperato dal Topino il bambino e la madre che si era gettata nel fiume per salvarlo

Sono stati attimi di grande paura a Foligno per via di un bambino di 5 anni caduto nel Topino. La fortuna ha voluto che in quel momento in zona era presente una pattuglia della stazione cittadina dei carabinieri forestali. Proprio i militari hanno salvato il piccolo e soccorso anche la madre che si è buttata nel fiume per cercare di recuperarlo.

Tutto è successo durante una passeggiata nel centro di Foligno, lungo le sponde del fiume Topino. La donna stava passeggiando insieme ai due figli, uno in carrozzina e un altro, di 5 anni, in sella ad una bicicletta di quelle senza freni. In un momento di distrazione della mamma, però, il bambino più grande ha perso il controllo della bici, cadendo nel fiume.