Bambini e famiglie, presto pronto il “Parco delle Fate”

share

Avviati i lavori per la riqualificazione urbana del parco giochi in via parco a San Mariano, lungo la via principale di accesso al quartiere Girasole, nei pressi degli edifici scolastici e della chiesa parrocchiale. L’Amministrazione, porta così a compimento il progetto già avviato nel 2016, che ha permesso la realizzazione del cosiddetto “Parco delle Fate”, un’area giochi attrezzata e fruibile anche alle persone con ridotte possibilità motorie.

“Il progetto – spiega l’assessore ai Lavori pubblicidi Corciano, Francesco Mangano – ci permette di eliminare le barriere architettoniche e favorire l’accesso ai giochi attraverso una rampa pavimentata di pendenza, che collega il limitrofo parcheggio pubblico con l’intera pineta. Nell’area verde saranno installati alcuni giochi per bambini, migliorandone cosi l’appetibilità e l’uso in tutta la sua completezza”.

L’intervento è stato finanziato con un contributo di 40.000 euro circa concesso dalla Regione Umbria e sarà terminato entro 60 giorni, come da cronoprogramma previsto nella Determina del Responsabile Area Lavori Pubblici n. 594/1392 del 17/12/2018.

“Dopo avere eliminato gli alberi d’alto fusto ingombranti e pericolosi – spiega l’assessore Mangano – saranno installati alcuni giochi: altalena e ponte, un gioco a molla, uno scivolo e la messa in opera di un’ altalena ad uso esclusivo dei bambini portatori di handicap. Tutti i giochi installati saranno dotati di regolare certificazione sugli standard previsti dalle vigenti normative – conclude – e saranno dotati di un’area di rispetto protetta che garantisca il corretto utilizzo limitando contestualmente eventuali traumi dovuti ad accidentali cadute”.

share

Stampa