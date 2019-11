Balzo in Borsa del titolo Brunello Cucinelli, le previsioni degli analisti

Nuovo balzo in Borsa per il titolo Brunello Cucinelli spa che supera quota 33 euro. A Milano il titolo della maison umbra ha infatti chiuso a 33,08 guadagnano 1,36 euro in un solo giorno (+4,29%). Confermando quindi la tendenza rialzista già preannunciata dagli analisti.

Venerdì alla chiusura delle contrattazioni il titolo Brunello Cucinelli spa era a 29,50. Quindi la progressione durante i tre giorni di questa settimana, fino alla chiusura di mercoledì a 33,08. Che il massimo dal 14 marzo 2019, quando il titolo da quota 35,10 segnò un brusco ridimensionamento.

Il titolo Brunello Cucinelli ha raggiunto la sua massima quotazione ad agosto 2018, quando ha superato quota 38 euro. Poi gli andamenti altalenanti del 2019, con la quotazione minima del 2019 raggiunta il 23 ottobre a 26,72 euro. Poi la progressiva risalita, fino all’impennata di novembre.

