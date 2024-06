Ballottaggio elezioni amministrative in Umbria: sfida decisiva in cinque comuni - Tuttoggi.info

Oltre 235.000 cittadini umbri alle urne per scegliere i nuovi sindaci in cinque comuni, tra cui Perugia

Domenica 23 e lunedì 24 giugno, 235.095 cittadini umbri sono chiamati alle urne per il ballottaggio delle elezioni amministrative in cinque comuni, tra cui il capoluogo Perugia, dove si sfideranno Vittoria Ferdinandi del centrosinistra e Margherita Scoccia del centrodestra. Gli apparentamenti, previsti dalla legge, potrebbero giocare un ruolo cruciale nell’esito finale del ballottaggio anche in altri comuni umbri come Gubbio, Bastia Umbra, Foligno e Orvieto in cui in questo fine settimana si definiranno i risultati elettorali.

Affluenza

Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica 23 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 24 giugno. A seguire inizierà lo spoglio nei 101 comuni italiani, tra i quali i 5 umbri, in cui si torna a votare per l’elezione del Sindaco e dei relativi consigli comunali.

I primi dati di affluenza saranno disponibili a partire dalle 12 di oggi, 23 giugno.

Perugia

Alle elezioni comunali di Perugia, l’8 e il 9 giugno 2024 si sono presentati cinque candidati sindaco. Al ballottaggio, si trovano ora:

Vittoria Ferdinandi, nota per il suo impegno sociale, che è appoggiata dal centrosinistra, inclusi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra.

Margherita Scoccia, già assessore all’urbanistica, che è la candidata del centrodestra sostenuta da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e altre liste civiche

I risultati del primo turno delle elezioni comunali a Perugia hanno visto un testa a testa serrato tra le due candidate che aveva visto Ferdinandi uscire con un 49,01% dei voti, mentre Scoccia raggiungere il 48,29%. L’affluenza alle urne era stata del 65,84%, in calo rispetto al 69,58% delle precedenti elezioni. Questi risultati evidenziano una competizione elettorale particolarmente accesa nel capoluogo umbro, con una partecipazione popolare significativa nonostante il leggero calo rispetto alle precedenti consultazioni.

Foligno

A Foligno, le elezioni comunali del 2024 hanno visto un serrato confronto tra Stefano Zuccarini e Mauro Masciotti. Nel primo turno, tenutosi l’8 e 9 giugno, Zuccarini ha ottenuto il 45,85% dei voti, sostenuto da una coalizione di centrodestra, mentre Masciotti ha raggiunto il 44,53%, appoggiato dal centrosinistra.

Gubbio

A Gubbio le elezioni comunali del 2024 hanno visto una competizione serrata tra i candidati sindaco Vittorio Fiorucci e Rocco Girlanda. Il ballottaggio si è reso necessario poiché nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta al primo turno. Fiorucci, sostenuto dal centrodestra e da liste civiche come “Gubbio Civica”, ha ottenuto il 25,29% dei voti (4.581 preferenze) se la vedrà dunque con il “civico di centrodestra” Girlanda, attestatosi al 21,53% (3899 voti).

Bastia Umbra

I due contendenti per la carica di sindaco, usciti dai risultato della prima tornata elettorale, sono stati Erigo Pecci, candidato del centrosinistra, e la sindaca uscente Paola Lungarotti. Lo spoglio dei voti determinerà il vincitore, che a questo punto sarà eletto sindaco con anche un solo voto di scarto.

Orvieto

Scontro diretto alle urne, tra Roberta Tardani, sindaco uscente e candidata del centrodestra, e Stefano Biagioli. Il primo turno, tenutosi l’8 e 9 giugno, non ha prodotto un vincitore definitivo, rendendo necessario il ballottaggio. Tardani ha ottenuto il maggior numero di voti al primo turno, ma non è riuscita a superare la soglia del 50% necessaria per evitare il secondo turno. L’affluenza alle urne è stata però significativa, con il 70,89% degli aventi diritto che si è recato ai seggi.