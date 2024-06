Ballottaggio a Perugia, risultato e primi commenti DIRETTA Il nuovo Consiglio

L'attesa ai comitati elettorali di Vittoria Ferdinandi e Margherita Scoccia

(ore 15.15) Dopo le prime due sezioni scrutinate (con 143 schede) Ferdinandi avanti con il 51,4% delle preferenze.

Urne chiuse alle 15 nei 159 seggi perugini. Espletate le operazioni burocratiche, potrà iniziare lo spoglio delle schede per vedere chi, tra Margherita Scoccia (centrodestra) e Vittoria Ferdinandi (centrosinistra) i perugini hanno scelto come prima donna sindaco della sua storia.

Vi aggiorneremo in tempi reale sullo spoglio delle schede e sulle reazioni dai rispettivi comitati elettorali che sono a Pian di Massiano per Ferdinandi e al Quattrotorri per Scoccia.

L’affluenza

(aggiornamento ore 15.05) L’affluenza ha sfiorato il 52%. Al primo turno si era recato alle urne il 65,16% degli aventi diritto. Considerando le percentuali molto basse raccolte dai tre candidati esclusi al primo turno, emerge già un dato: le candidate non sono riuscite a confermare tutti i loro voti presi due settimane fa.

(in collaborazione con Riccardo Mancini dai Comitati)

Il nuovo Consiglio comunale

In assenza di apparentamenti, il premio di maggioranza si assegna alla coalizione che sostiene il sindaco.

Così, dunque, la composizione del Consiglio comunale a seconda di chi vi vince.

In caso di vittoria del centrosinistra

Ferdinandi sindaca

Pd 9 seggi (Costanza Spera, Lorenzo Ermenegildi Zurlo, Francesco Zuccherini, Elena Ranfa, Francesca Pasquino, Nicola Paciotti, Silvia Pannacci, Marko Hromis, Niccolò Ragni)

Anima Perugia 4 (Riccardo Vescovi, David Grohmann, Laura Tanci, Simone, Cenci)

Pensa Perugia 2 (Lorenzo Mazzanti, Cesare Carini)

M5s 2 (FrancescaTizi, Antonio Donato)

Orchestra per la Vittoria 1 (Fabrizio Croce)

AVS 1 (Lorenzo Falistocco)

Sanità Pubblica 1 (Fabrizio Ferranti)

Minoranza

Scoccia

FdI 5 seggi (Matteo Giambartolomei, Riccardo Mencaglia, Nicola Volpi, Clara Pastorelli, Paolo Befani)

FI 3 (Edoardo Gentili, Augusto Peltristo, Gianluca Tuteri)

Perugia Civica 2 (Nilo Arcudi, Chiara Calzoni)

Progetto Perugia 1 (Leonardo Varasano)

In caso di successo del centrodestra

Scoccia sindaco

FdI 9 seggi (Matteo Giambartolomei, Riccardo Mencaglia, Nicola Volpi, Clara Pastorelli, Paolo Befani, Elena Fruganti, Francesca Renda, Michele Nannarone, Barbara Venanti)

FI 5 (Edoardo Gentili, Augusto Peltristo, Gianluca Tuteri, Federico Lupatelli, Michele Cesaro)

Perugia Civica 4 (Nilo Arcudi, Chiara Calzoni, Francesco Gatti, Matteo Pasquini)

Progetto Perugia 1 (Leonardo Varasano)

Lega 1 (Luca Merli)

Minoranza

Pd 5 seggi (Costanza Spera, Lorenzo Ermenegildi Zurlo, Francesco Zuccherini, Elena Ranfa, Francesca Pasquino)

Anima Perugia 2 (Riccardo Vescovi, David Grohmann)

Pensa Perugia 1 (Lorenzo Mazzanti)

M5s 1 (Francesca Tizi)

Orchestra per la Vittoria 1 (Fabrizio Croce)

AVS 1 (Lorenzo Falistocco)

Questo, ovviamente, al netto di riconteggi, ricorsi e rinunce. E poi dei successivi scivolamenti per le chiamate in Giunta.

(notizia in aggiornamento)