Baiano – Firenzuola, via ai lavori da 109 milioni nel 2024 e completamento in 3 anni

In attesa della pubblicazione della delibera di approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), l’Anas ha avviato la fase di redazione della progettazione esecutiva. Un iter procedurale per il quale è prevista la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori entro la fine del 2023, il cui importo è stato quantificato in 109 milioni di euro.

“Si tratta di un passo in avanti, una buona notizia che accogliamo positivamente – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – ma che non deve distoglierci dall’obiettivo finale, ossia vedere il completamento della Tre Valli Umbre fino ad Acquasparta. Stiamo seguendo ogni singolo passaggio affinché anche l’ultimo tratto possa ottenere il finanziamento necessario alla realizzazione”.

Mentre infatti per il tratto Madonna di Baiano – Firenzuola c’è già una tempistica legata ai lavori, con inizio previsto nel 2024 e conclusione nell’arco dei successivi tre anni, per quanto riguarda il tratto fino ad Acquasparta verrà avviata a breve la Conferenza dei Servizi per l’iter di approvazione della progettazione definitiva.