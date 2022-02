Bagni pubblici chiusi e inagibili, Pasculli: “Chiederemo spiegazioni”

Cartello contro la chiusura dei bagni pubblici alla Passeggiata di Terni, il consigliere del Movimento 5 stelle Pasculli pronto a presentare interrogazione

Scatta la polemica, subito condivisa dai social, sulla chiusura dei bagni pubblici de La Passeggiata. Iniziata da un cittadino anonimo che ha lasciato un cartello di indignazione nei confronti della corrente amministrazione comunale, la polemica è stata ripresa dal consigliere comunale del Movimento 5 stelle Federico Pasculli.

Il cartello appoggiato sulla porta chiusa dei bagni pubblici non è passato inosservato. Certo, è stato “prontamente gettato”, come ha affermato il consigliere Pasculli, ma non senza essere prima fotografato ed aver fatto il giro dei principali gruppi social ternani.

Frutto di un anonimo, la questione ha smosso l’indignazione di diversi cittadini, tanto da attirare, come detto, l’attenzione dell’esponente del Movimento 5 stelle che scrive: “Si parla tanto di decoro in questa città, tuttavia il più grande parco pubblico di questa città è senza servizi igienici, o meglio, i servizi ci sarebbero, ma sono chiusi e non agibili. Sportivi, bambini, semplici cittadini senza la possibilità di usufruire di tale servizio. Oggi è comparso un cartello, frutto dell’esasperazione ovviamente di chi si sente privato di un servizio utile e necessario. Quel cartello è stato prontamente gettato da qualcuno in un cestino, anche se il problema non è risolto, per tale motivo chiederemo la motivazione di questo disservizio tramite un’interrogazione, nella speranza che l’amministrazione risolva il prima possibile”.

[di Alessia Marchetti]