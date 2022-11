Badia Petroia, partiti lavori da 1 milione 575 mila euro per la nuova scuola primaria - Tuttoggi

“Qui sorgerà un polo educativo di riferimento per la zona sud del territorio, con una scuola materna e primaria che accoglieranno i bambini in edifici moderni e funzionali”, osservano gli amministratori, nell’esprimere “la soddisfazione di tenere fede a un impegno assunto con la popolazione di Badia Petroia nel momento in cui la vulnerabilità sismica dell’attuale edificio ha consigliato il trasferimento dell’attività didattica a Morra. Il nuovo edificio si caratterizzerà anche per la capacità di produrre autonomamente l’energia elettrica necessaria a illuminare e riscaldare gli ambienti, sfruttando una fonte rinnovabile naturale come il sole”.

La costruzione della nuova scuola sarà, infatti, improntata ai più moderni parametri dell’architettura sostenibile e bioclimatica, dell’efficienza energetica e della qualità degli ambienti educativi: al finanziamento dell’intervento concorre anche un contributo GSE (Conto termico), richiesto dal Comune con l’obiettivo di ottenere una struttura a classificazione NZEB (Nearly Zero Energy Building). L’alta capacità di isolamento termico dell’immobile sarà abbinata all’utilizzo di un impianto fotovoltaico per l’autoproduzione dell’energia necessaria all’illuminazione e all’alimentazione elettrica gli ambienti, oltre che al funzionamento di un sistema di riscaldamento a pompa di calore con pannelli radianti.

La scuola sarà così autonoma dal punto di vista dei consumi energetici. Progettato dalla società Eutecne di Perugia, il nuovo edificio sarà interamente a piano terra e verrà realizzato in legno, con scelte architettoniche ispirate alle trasparenze: le grandi aperture vetrate delle aule e degli spazi comuni daranno ampia visibilità dell’ambiente esterno per stabilire una costante relazione con la natura e il paesaggio circostante.

L’immobile ospiterà 75 alunni in cinque classi, sui circa 483 metri quadrati a disposizione, e permetterà un futuro ampliamento in relazione all’andamento demografico della popolazione scolastica di riferimento. La nuova scuola sostituirà anche fisicamente il vecchio edificio posto nelle vicinanze, che sarà abbattuto nell’ambito dell’intervento, che prevede anche la realizzazione di un’area di parcheggio a servizio di primaria e materna.