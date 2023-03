Un ‘Baby box’ per i nati nel 2023 da parte del Comune

La prima consegna

Il 3 aprile, alle 11,30, ci sarà la prima consegna, simbolica, per i primi bimbi, nella sala giunta, presenti gli amministratori. Poi, nel tempo, le consegne avverranno ogni sei mesi, dividendo i nuovi nati in due semestri. Per le modalità di distribuzione le famiglie riceveranno dal Comune una lettera di benvenuto, per il nuovo nato, e, contestualmente, un invito a ritirare “Baby Box” in una farmacia comunale Afam.