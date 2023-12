Babbo Natale e supereroi in Pediatria a Terni grazie ai vigili del fuoco | Foto - Tuttoggi.info

L'arrivo di Babbo Natale e di vari personaggi dei cartoni al reparto di Pediatria di Terni grazie ai vigili del fuoco

Babbo Natale in visita al Reparto di Pediatria dell’ospedale di Terni grazie ai vigili del fuoco. Venerdì mattina, infatti, Babbo Natale, con l’ausilio dell’autoscala dei pompieri, è arrivato nell’ospedale cittadino e si è recato presso la Pediatria, dove ha consegnato dei doni ai bambini ospiti della struttura.

Accompagnato da alcuni Supereroi e insieme ai Vigili del fuoco che si sono calati dal tetto della struttura ospedaliera fino alle finestre del reparto, Santa Claus si è intrattenuto con i piccoli ospiti, con i loro familiari e con il personale sanitario, per offrire loro un momento di allegria e di vicinanza.

L’iniziativa, fortemente voluta dal personale del Comando dei Vigili del fuoco di Terni, è stata realizzata in accordo con la struttura ospedaliera, con l’obiettivo offrire, per quanto possibile, una atmosfera natalizia e di festa ai bambini che si trovano a passare questo periodo di festa in Ospedale.