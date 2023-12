Azione, Leonelli confermato segretario | Le altre cariche

La mozione approvata all'unanimità dal Congresso regionale: "Pronti a dialogare con tutti"

Giacomo Leonelli è stato confermato all’unanimità segretario regionale di Azione. Il congresso regionale, alla presenza del capogruppo alla Camera Matteo Richetti, ha concluso l’iter dei congressi locali.

“La sensazione – ha commentato Leonelli – è che il 2024 sarà cruciale per l’Umbria: una regione che arranca sotto più profili, con performance nettamente sotto la media nazionale come dimostrano univocamente alcuni recenti indicatori, in particolare su sanità, economia e qualità della vita. Tutto serve dunque nei prossimi mesi tranne che un dibattito sterile tra chi oggi dice che non poteva fare di meglio (l’attuale maggioranza) e chi ribatte che si stava tanto meglio prima (l’attuale opposizione). Serve piuttosto entrare nelle criticità della società regionale, con soluzioni innovative capaci di riagganciare il treno dell’Umbria alle regioni più efficienti e produttive. Su questo noi ci siamo, a partire dal capoluogo di Regione, pronti a dialogare con tutti coloro che vogliono aprire un nuovo corso e pensano che il nostro territorio meriti qualcosa di più di una contrapposizione utile a rafforzare solo le opposte tifoserie”.

Nella sua mozione il segretario ha ricordato i tanti passi avanti fatti da un partito nato solo pochi anni fa, a livello nazionale e regionale, con gli importanti successi in questi anni in alcuni realtà come Spoleto, Corciano, Todi nonché alle recenti elezioni politiche in Umbria. “La strada è lunga e impervia – ha evidenziato – per un partito che ha scelto di percorrere quella dei contenuti e della proposta concreta anziché quella del populismo, ma questo è ciò che serve al Paese e alla nostra comunità. Quindi avanti per il nostro percorso, con tutti coloro che vorranno condividerlo, con l’obiettivo di attestarci sempre di più come una forza politica capace di coniugare competenza, radicamento e popolarità”.

All’esito del dibattito sono stati poi eletti e nominati i nuovi organismi: presidente dell’Assemblea regionale Donatella Virili; ⁠tesoriere Francesco Galli.

Direttivo regionale: Donatella Porzi, Manuela Pucciarini, Andrea Baccarelli, Emanuele Sfregola, Vincenzi Tofanelli, Daniele Gaggi, Marzio Presciutti Cinti, Lauro Merli, Eleonora Forbicioni, Luciano Zepparelli, Cesare Scortichini, Lisa Chiavini, Giulia Gragnoli, Niccolò Filippetti.

Segreteria regionale: Luciana Bassini, Mirko Ceci, Filippo Coccia, Lorenzo Fiume, Stefano Giannetti, Giovanni Marcucci, Monica Muzzi, Andrea Stafisso.