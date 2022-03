Aziende umbre, le offerte di lavoro della settimana

Si cercano operatori nel settore metalmeccanico, magazzinieri, contabili. E poi figure professionali nel settore alimentare

Offerte di lavoro nella provincia di Perugia. Le aziende cercano operatori nel settore metalmeccanico, magazzinieri, contabili. E poi sono ricercate le figure professionali nel settore alimentare: al confezionamento, al banco macelleria e gastronomia, scaffalisti e baristi.

Un Global buyer special contracts – services per importante azienda operante ad Umbertide nel settore metalmeccanico. La figura ricercata riporterà al responsabile acquisti e si occuperà della gestione e del coordinamento del processo di approvvigionamento delle seguenti commodities: trasporti, automezzi, imballi, materiali ausiliari, contratti di servizi, telefonia, agenzia per il lavoro, consulenti, manutenzioni automezzi, contratti carrelli elevatori, lavorazioni meccaniche ed antincendio e gas tecnici. I requisiti richiesti sono: laurea triennale, esperienza nella mansione maggiore di 2 anni, esperienza consolidata in realtà industriali, ottima conoscenza della lingua inglese, predisposizione alla gestione dello stress e di carichi di lavoro considerevoli, motivazione e flessibilità. Si offre ambiente dinamico e stimolante, contratto indeterminato full-time 40 ore e Ral di riferimento di 35 chilometri circa;

Un addetto al magazzino per azienda di Corciano operante nel settore industria. La figura ricercata si occuperà della ricezione della merce e verifica dei documenti di trasporto, spunta della merce, stoccaggio della stessa nelle apposite aree dedicate e della preparazione per spedizioni o consegna ai clienti. È necessario essere automuniti, avere esperienza nella mansione di almeno un anno, essere seri e motivati, essere disponibili da subito. Si offre ambiente dinamico e stimolante, prospettive di inserimento e contratto full-time. Il contratto di assunzione iniziale durerà 3 mesi con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

Un addetto reparto ortofrutta per supermercato di Città di Castello. La figura ricercata si occuperà di attività di carico e scarico merce dal magazzino, della pulizia e sistemazione della stessa nei banchi del reparto, della preparazione ed allestimento del banco vendita, dell’assistenza alla clientela e dell’attività di registrazione della spesa. Sono necessarie esperienza pregressa nella mansione anche minima, motivazione e flessibilità e disponibilità a lavorare nel weekend. Si offre ambiente dinamico e stimolante, prospettive di inserimento diretto in azienda, contratto full-time 40 ore. Il contratto iniziale sarà di 2-3 mesi con successiva possibilità di proroghe;

Un controller con esperienza pregressa nella mansione di almeno 4 anni, ottima conoscenza del Pacchetto office e ottima conoscenza della lingua inglese, per azienda di Perugia. Si offre contratto di inserimento diretto in azienda;

Un addetto alla contabilità con esperienza pregressa nella mansione di 2 anni, buona conoscenza della contabilità generale, buone capacità relazionali, orientamento al cliente e problem solving, per azienda di Perugia. Si offre contratto a termine per sostituzione malattia con successiva possibilità di inserimento a tempo indeterminato.

Le figure più richieste nel settore alimentare

“Dall’inizio dell’anno le mansioni più richieste arrivano dal settore alimentare, in particolare le aziende hanno bisogno di addetti, anche con esperienza minima, al confezionamento, al banco macelleria e gastronomia, scaffalisti e baristi. Poi sono richieste anche figure professionali un po’ più tecniche, che sono anche quelle più introvabili, come elettricisti, operai tecnici e saldatori”. A dirlo Roberto Girolmoni, consulente del lavoro e presidente dell’agenzia di lavoro interinale di Perugia “Somministrazione lavoro srl”. Agenzia che ha aderito al bando regionale “Re work”, diventando una Ats (Associazione temporanea di scopo), e che, attraverso il suo utilizzo, ha permesso di trovare lavoro a disoccupati e di far accedere ad importanti incentivi alle aziende che hanno assunto.