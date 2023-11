Avvicinano la polizia fuori dalla discoteca: “Potete farci l’alcol test?”

Ma per atri giovani, trovati alla guida ubriachi, è scattata la denuncia con ritiro della patente

Hanno avvicinato la pattuglia della polizia, fuori dal locale. “Potete farci l’alcol test?”, l’insolita domanda, prima di mettersi alla guida dell’auto. Una richiesta preventiva, prima di versi magari fermare e ritirare la patente e soprattutto di mettere a repentaglio la propria incolumità e quella degli amici nell’auto.

In questi giorni del ponte di Halloween intensificati i controlli della polizia stradale, in particolare nei pressi dei locali.

A Perugia i controlli, disposti sulle principali direttrici della zona industriale, hanno consentito di verificare 38 conducenti, per alcuni dei quali è stato necessario effettuare i test etilometrici, verifiche che hanno dato esito positivo.

Per cinque automobilisti è infatti scattato il deferimento all’autorità giudiziaria ex art. 186 C.d.S., con contestuale ritiro della patente di guida, in quanto sorpresi a guidare con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Un altro conducente, invece, trovato alla guida con tasso alcolemico inferiore agli 0,8 g/l è stato sanzionato amministrativamente.

Durante il servizio, ha appunto riferito la polizia, alcuni ragazzi hanno invece avvicinato gli agenti per sottoporsi spontaneamente al controllo del tasso alcolico prima di mettersi alla guida.