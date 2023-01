Aveva 8 grammi di cocaina e oltre mille euro, giovane arrestato dalla polizia a Spoleto

Dopo averlo seguito con discrezione, gli agenti hanno notato il giovane – che nel frattempo si era accorto della presenza dei poliziotti – mentre tentava di disfarsi di una confezione di plastica che, da un successivo controllo, è risultata contenere degli involucri di cellophane termosaldati con all’interno della sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. Una volta raggiunto è stato perquisito e trovato in possesso di un altro involucro, celato tra gli indumenti, e di denaro contante – verosimilmente provento dell’attività di spaccio – del quale non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile circa la provenienza.

A quel punto, i poliziotti hanno deciso di approfondire le verifiche recandosi presso l’abitazione del giovane dove hanno rinvenuto altro denaro contante, nonché un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle singole dosi. Nel complesso, è stata sequestrata una quantità di droga di circa 8 grammi e una somma pari a 1020 euro.

L’insieme degli elementi raccolti dagli investigatori ha reso evidente come il giovane avesse messo in piedi una significativa attività di spaccio nello spoletino.

Considerato quanto emerso a suo carico, i poliziotti hanno quindi proceduto al suo arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, svoltosi questa mattina, che ha convalidato l’arresto.

(foto di repertorio)