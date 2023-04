Autotreno in avaria sulla E45, Polizia interviene e...sanziona conducente per guida in stato di ebbrezza - Tuttoggi.info

Il camionista aveva un tasso alcolemico poco sotto il limite legale di 0,5 g/l ma per gli autotrasportatori il Codice della Strada prevede regole più rigide

Rimane in avaria con il suo autotreno lungo la E45 dopo aver colpito un oggetto metallico in carreggiata. Chiama la Polizia Stradale e…viene sanzionato.

E’ successo all’altezza di Città di Castello, dove gli agenti intervenuti, dopo aver rallentato il traffico per la messa in sicurezza del mezzo pesante, hanno sottoposto il camionista all’alcoltest, che ha dato esito positivo.

Seppure suo il tasso alcolemico di 0,48 g/l non abbia sfiorato nemmeno il limite legale di 0,5 g/l, il conducente è stato comunque sanzionato ai sensi dell’articolo 186-bis del Codice della Strada, con una multa minima di 168 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente.

L’articolo 186-bis del CdS infatti stabilisce limiti più rigidi per quanto riguarda l’assunzione di bevande alcoliche da parte di alcune categorie di conducenti – in questo caso gli autotrasportatori – più esposte al rischio di incidente stradale. Le categorie richiamate nella normativa, a cui basta l’accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l per venire sanzionate, nello specifico sono: