Autostop a 82 anni per votare al referendum, la riporta a casa la polizia

L'anziana ha raggiunto il seggio facendo l'autostop ma poi non sapeva come tornare: in suo soccorso una Volante

Ad 82 anni non ha voluto mancare l’appuntamento con le urne. E per votare i referendum sulla giustizia è ricorsa all’autostop. Poi, però, non sapeva come tornare a casa.

A notare che c’era qualcosa che non andava in quella anziana di Assisi è stata la polizia del locale commissariato. Agli agenti, infatti, non è sfuggito il disagio della donna che, arrivata al seggio, dopo aver votato è rimasta seduta all’esterno della sede elettorale per molto tempo. Resisi conto che potesse esserci qualche problema, si sono avvicinati e le hanno chiesto se avesse bisogno di qualcosa.