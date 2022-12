"Autoritratti", al Metelli di Terni un ciclo di incontri con esperti dell'arte: in apertura Stefano Chiocchini - Tuttoggi

Stefano Chiocchini: dall’architettura all’interior design, e non solo

I lavori di Stefano Chiocchini spaziano dall’architettura all’interior design, dal progetto del verde all’exhibit design, dall’industrial design alla grafica, dall’allestimento museale allo studio di nuove applicazioni per la lavorazione di materiali naturali. Segue per diverse aziende la produzione di nuovi elementi di arredo e si occupa, per vari brand, di ricerche su materiali innovativi.

Suoi interventi sono presenti in molti paesi europei ed extraeuropei: Inghilterra, Germania, Francia, Belgio, Romania, Malta, USA, Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Australia, Giappone, Cina, Russia. Si dedica anche all’insegnamento e a conferenze come esperto nel campo dello stone design.

Direttore, negli anni 2011 e 2012, dell’Istituto Italiano Design, dove attualmente ricopre la carica di direttore Vicario e insegna Interior, Industrial e Landscape design, è presidente di Serranova SRL, fondata a settembre 2019, vincitrice al Future Village del Folrmart di Padova del premio come migliore start-up GREEN italiana e partecipante al CES di Las Vegas a gennaio 2020.

