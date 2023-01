Automobili: cinghia di servizio, occorre anche un buon tenditore - Tuttoggi

La cinghia dei servizi è ciò che fa funzionare gli accessori del motore in modo fluido ed efficiente, pertanto, è necessario fare massima attenzione alla sua corretta manutenzione

La cinghia servizi è una cinghia lunga e di gomma che alimenta gli accessori del motore come l’alternatore, la pompa del servosterzo e il compressore dell’aria condizionata. Non deve essere confusa con la cinghia di distribuzione, che ha una funzione diversa.

La cinghia servizi è solitamente una sola e si avvolge attraverso diverse pulegge per alimentare tutti gli accessori. Tuttavia, se si rompe, può causare problemi come la perdita del servosterzo, l’arresto dell’aria condizionata, la scarica della batteria e il surriscaldamento del motore. Per questo motivo, è importante sostituire la cinghia a serpentina regolarmente. La cinghia di distribuzione, invece, si trova all’interno del motore ed è responsabile di mantenere sincronizzati l’albero motore e l’albero a camme.