Autocisterna con 25mila litri di gpl si ribalta, strada regionale 316 chiusa

Incidente stradale tra Massa Martana e Bastardo di Giano dell'Umbria. L'autocisterna dovrà essere svuotata prima di essere spostata

Strada regionale 316 chiusa dal primo pomeriggio di martedì per un incidente stradale che ha coinvolto un’autocisterna. Il mezzo pesante, che contiene 25mila litri di gpl, è uscito fuori strada ribaltandosi su un fianco.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 14 nel tratto che da Massa Martana porta a Bastardo di Giano dell’Umbria.

L’autotrasportatore è rimasto ferito in modo serio e trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Foligno.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Todi. La strada è stata chiusa in attesa del recupero dell’autocisterna, molto delicato e che richiederà diverso tempo. Dovrà infatti essere effettuato il travaso del Gpl prima del recupero e per compiere questa operazione deve intervenire il nucleo specializzato dei vigili del fuoco da Roma. Quindi potrà essere rimessa in carreggiata l’autocisterna e rimossa e solo allora la strada regionale sarà riaperta.