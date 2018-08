Autocarro trancia cavi al passaggio a livello e piega traliccio | Disagi al traffico

Curioso incidente oggi pomeriggio, intorno alle 16, in via Toniolo, nella zona industriale di Cerbara. Un autocarro, condotto da un 31enne, ha urtato con il cassone una fune di guardia del passaggio a livello, tranciandola e piegando uno dei tralicci di sostegno. La Polizia municipale, intervenuta sul posto per constatare il danno e regolare la viabilità, ha richiesto l’intervento dei tecnici di Umbria Mobilità e delle squadre operative del Comune che hanno provveduto alla messa in sicurezza. Disagi alla circolazione per un’ora circa.

