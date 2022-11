Autocarro si ribalta in autostrada, rallentamenti verso Roma - Tuttoggi

Incidente autonomo lungo l'autostrada tra Fabro e Orvieto in direzione Roma, ferito conducente di un autocarro che si è ribaltato

Rallentamenti lungo il tratto umbro dell’autostrada A1, verso Roma, per un incidente stradale che ha interessato un autocarro.

Verso le ore 7, infatti, poco prima del casello di Orvieto, in direzione sud, il conducente di un autocarro, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Orvieto, ha perso il controllo del suo mezzo che si è ribaltato sulla carreggiata. L’uomo ha riportato, per fortuna, soltanto lievi ferite. E’ stato soccorso dal personale del 118.