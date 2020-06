Autobus e treni in Umbria, da lunedì 8 giugno in vigore l’orario estivo

Cambiano gli orari per autobus e treni. In vigore infatti in Umbria, da lunedì 8 giugno, l’orario estivo dei servizi di trasporto pubblico di Busitalia (Gruppo FS Italiane).

Aumentano autobus e treni a disposizione

Più autobus e treni a disposizione dei viaggiatori. Rispetto al programma di esercizio attuale, il nuovo orario prevede infatti un incremento del livello di servizio pari a circa il 20% per le linee autobus e del 16% per i collegamenti ferroviari.

I collegamenti sul lago Trasimeno

Riattivati, già da oggi, i collegamenti sul Lago Trasimeno, da San Feliciano all’Isola Polvese, che si aggiungono alle linee già operative per l’Isola Maggiore, da Passignano, Tuoro Navaccia e Castiglione del Lago, completando così l’offerta di trasporto estiva del Servizio di Navigazione del Trasimeno.

Orari consultabili online

Gli orari dei servizi urbani di Perugia, Spoleto, Terni, Amelia, Assisi, Città di Castello, Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio, Narni, Nocera Umbra, Orvieto, Spello, Todi, Trevi, Umbertide, di tutte le linee extraurbane, del servizio ferroviario e del servizio di navigazione sono consultabili on-line alla sezione Umbria/Orari e linee del sito web www.fsbusitalia.it.

Il QR code alle fermate

Rimane sempre attivo, infine, il servizio informatizzato per conoscere in tempo reale gli orari di passaggio dei bus. Alle fermate dei servizi autobus urbani ed extraurbani è possibile vedere quelli sempre aggiornati inquadrando con il proprio smartphone il QR code presente alle paline, tramite una qualsiasi specifica applicazione gratuita.

Per informazioni più dettagliate è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico Busitalia di Perugia e Terni ai numeri 075 9 637 637 – 0744 49 27 03.