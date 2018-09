Autobus di linea finisce nella scarpata, ferito conducente 40enne

share

Spaventoso incidente sulle colline di Sansepolcro, lungo la strada che collega la cittadina toscana alla frazione di Montagna. Intorno alle 13.30, in località Fariccio, un autobus di linea è uscito di strada, volando per molti metri nella scarpata sottostante. Sul mezzo, ribaltatosi nel torrente Afra, fortunatamente non vi erano passeggeri e solo il conducente, un 40enne di San Giustino, è rimasto ferito (alla spalla e alla schiena). L’uomo è stato portato all’ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e il 118, sono arrivati anche i carabinieri. Ancora da accertare le cause dell’incidente.

