Auto tira dritto alla rotatoria e abbatte palo della luce - Tuttoggi

Paura alle porte di Rigali (Gualdo Tadino), fortunatamente il conducente ne é uscito illeso

Paura questa sera (domenica 3 dicembre), dopo le 22, per un incidente stradale in località Rigali (Gualdo Tadino).

Una Skoda, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo appena prima di imboccare la rotatoria alle porte della frazione: tirando dritto ha così abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica all’interno di un’isola di traffico.