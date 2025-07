Auto si ribalta sulla strada provinciale, conducente in ospedale - Tuttoggi.info

E’ stato portato all’ospedale di Terni il conducente di un’auto uscita di strada e ribaltatasi nel pomeriggio di oggi. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 41, tra San Gemini Fonti e Quadrelli di Montecastrilli. L’auto sarebbe uscita di strada autonomamente. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i carabinieri ed i vigili del fuoco di Terni. Con questi ultimi che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo, mentre il conducente era stato già estratto dall’auto dal personale sanitario e trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso.