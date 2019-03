Auto si ribalta lungo la E45, feriti i due occupanti

share

Paura lungo la E45, nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 18 marzo). Poco dopo le 16, infatti, nei pressi dello svincolo di Umbertide (direzione Perugia) un’auto alimentata a Gpl si è ribaltata, rimanendo in bilico sopra il muretto che delimita la carreggiata. Sono rimasti feriti sia il conducente che il passeggero (di 82 e 88 anni), entrambi estratti dalla vettura dai vigili del fuoco e trasportati all’ospedale in codice rosso. Sono ancora in fase di accertamento le cause del sinistro.

share

Stampa