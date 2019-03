Auto si ribalta in un campo, ferito il conducente

Brutto incidente, all’ora di pranzo, in via Menotti, strada che collega Castel del Piano a San Mariano di Corciano. Un’auto si è infatti ribaltata, intorno alle 13.20, nel campo che costeggia la carreggiata. Il conducente, fortunatamente, si è ferito solo in modo lieve. Sul posto, oltre al 118, sono arrivati i vigili del fuoco di Perugia, che hanno liberato l’uomo dal mezzo, e le forze dell’ordine, che stanno cercando di risalire alla dinamica del sinistro.

