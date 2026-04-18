Auto si ribalta e si incendia, in fiamme anche la scarpata: salvo trentenne - Tuttoggi.info

E’ rimasto miracolosamente salvo, anche se in stato di shock, un trentenne protagonista di un incidente stradale avvenuto intorno all’1.30 della notte tra venerdì e sabato lungo la strada statale 205 Amerina, nei pressi dello svincolo per il raccordo Terni – Orte.

Il giovane, alla guida di una Audi Q2, è finito fuori strada, con il veicolo che prima ha impattato prima con le rocce al lato della carreggiata, poi si è ribaltato, finendo la sua corsa al lato opposto sul guard-rail. A seguito dell’impatto, l’auto ha preso fuoco, con le fiamme che poi si sono propagate alla scarpata sottostante.

Il trentenne è riuscito fortunatamente a uscire dall’auto autonomamente prima che prendesse fuoco, allertando i soccorsi. In stato di shock, è stato affidato alle cure del personale del 118 intervenuto. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio che appunto ha riguardato l’auto ma anche la vegetazione sottostante alla strada. Nel luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Amelia e di Narni.