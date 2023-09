Auto si schianta contro le mura urbiche, paura alla strettoia del Cassero - Tuttoggi.info

La donna al volante è rimasta ferita, fortunatamente al momento dell'incidente nessuno stava transitando dalla parte opposta

Paura oggi pomeriggio (20 settembre) alla strettoia del Cassero di Città di Castello dove, poco dopo le 14.30, una Citroen C1 è andata a schiantarsi contro le mura urbiche appena sotto il bastione.

Al volante c’era una donna, rimasta ferita (non in modo grave) nell’impatto e trasportata all’ospedale tifernate. Fortunatamente nel momento in cui la conducente ha perso il controllo del mezzo (per cause ancora in corso di accertamento) nessuno stava transitando dalla parte opposta. Le conseguenze sarebbero infatti state ben peggiori. Sul posto è arrivato sia il 118 che la Polizia municipale, che ha gestito il traffico e fatto i rilievi del caso.

In questa strettoia di via Nazario Sauro, quotidianamente, si rischiano pericolosi frontali, sia a causa della larghezza insufficiente della strada (quando passano mezzi pesanti o pullman è sempre un brivido) che della velocità sostenuta dei mezzi. A pochi metri è tuttora in corso il cantiere della variante del Cassero, la cui funzione sarà proprio quella di bypassare questo pericoloso restringimento. La fine dei lavori è prevista entro la fine del 2024…