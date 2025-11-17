 Auto rubata nella Marche intercettata in Umbria, denunciati i tre occupanti con coltelli a bordo - Tuttoggi.info
Auto rubata nella Marche intercettata in Umbria, denunciati i tre occupanti con coltelli a bordo

Davide Baccarini

Auto rubata nella Marche intercettata in Umbria, denunciati i tre occupanti con coltelli a bordo

Lun, 17/11/2025 - 14:05

Operazione dei carabinieri di Fossato di Vico, che durante un servizio di pattugliamento hanno individuato nei pressi della stazione ferroviaria un’auto sospetta con tre persone a bordo, tutti uomini di origini foggiane di 37, 44 e 56 anni.

Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che il veicolo era stato rubato poche ore prima in una frazione di Fabriano (An). I militari hanno quindi proceduto alla perquisizione personale e del mezzo: uno dei tre è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, di cui uno dotato di spadino, tipico strumento utilizzato per forzare portiere e serrature.

Il materiale, considerato compatibile con attività finalizzate a commettere furti, è stato sequestrato. I tre uomini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Perugia per ricettazione e porto abusivo di armi o strumenti atti a offendere. L’auto è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.

