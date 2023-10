Momenti di paura e qualche disagio nella mattinata di lunedì 30 ottobre per un’auto in fiamme lungo la SS75 poco prima dell’uscita di Rivotorto, in direzione Foligno. Sul posto i vigili del fuoco di Assisi che hanno spento le fiamme, un principio di incendio partito dal motore. Illeso il conducente, uscito dal mezzo appena ha visto il fumo, ma qualche rallentamento al traffico.