Auto in fiamme sulla Flaminia, superstrada chiusa tra Trevi e Foligno | Foto e video - Tuttoggi.info

Rallentamenti e code lungo la Flaminia a quattro corsie, con la chiusura al traffico nel tratto tra Trevi e Sant’Eraclio di Foligno per un’auto che ha preso fuoco lungo la carreggiata poco dopo le 11.15 di mercoledì 30 ottobre. Il fatto è avvenuto tra lo svincolo di accesso di Trevi e il parcheggio di Santa Maria Pietrarossa, in direzione nord, al km 143+500 della Flaminia, subito dopo il distributore di carburante.

La circolazione è completamente bloccata in attesa della messa in sicurezza del veicolo in fiamme, una Fiat Punto. Disagi per il traffico in particolar modo nella zona di Trevi. Secondo quanto emerge, l’auto sarebbe alimentata a gpl e dunque c’era il timore di una possibile esplosione. Accertamenti sono in corso da parte della polizia stradale di Foligno, intervenuta sul posto.

