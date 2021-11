Sul posto i vigili del fuoco di Terni, l'allarme in via Liutprando in piena notte

Auto in fiamme nella notte a Terni. L’allarme è scattato intorno alle 2.50 in via Liutprando, dove ha preso fuoco una Mini Cooper che era parcheggiata. Le fiamme si sono propagate alle vetture parcheggiate accanto, un’Alfa Romeo Mito ed una Ford Focus.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni