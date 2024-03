L'auto in doppia fila lo porta all'arresto: trovato con 1,1 kg di cocaina e pistola | Video - Tuttoggi.info

Una parte della droga rinvenuta è stata trovata dalla polizia di Terni dentro un deodorante in stick nella auto che guidava

Forse se non avesse lasciato l’auto in doppia fila per andare al bar non sarebbe stato controllato dalla polizia e non sarebbe stato scoperto l’uomo poi arrestato perché trovato in possesso di 1 kg e 100 grammi di cocaina.

Il giovane – risultato poi essere un 30enne venezuelano con diversi precedenti penali per droga – aveva parcheggiato in doppia fila in via Turati, ieri mattina intorno alle 11, per prendersi probabilmente un caffè; quando ha visto la Squadra Volante della Polizia di Stato di Terni, è subito uscito dal bar per non farsi fare la multa. Ha dato i suoi documenti agli agenti, ai quali ha dichiarato di abitare in periferia, ma poco prima gli stessi poliziotti lo avevano notato mentre usciva da un residence. Visti anche i suoi precedenti, la Squadra Volante ha richiesto l’ausilio del colleghi della IV Sezione Antidroga della Squadra Mobile e insieme all’uomo sono andati ad effettuare una verifica al residence.

E’ emerso che il venezuelano aveva affittato una camera da dicembre ed aveva una seconda auto parcheggiata nel cortile della struttura. Durante le perquisizioni delle due auto e della stanza, sono stati trovati: una pistola scacciacani con munizioni a salve e numerosi involucri di cocaina, per un totale di 1kg e 100 grammi, più 770 euro e un bilancino di precisione. Parte di droga rinvenuta è stata trovata in un deodorante in stick nella auto che guidava.

Non in regola sul Territorio Nazionale, anche se in Italia da molti anni, passati sempre a Terni, al momento disoccupato, è stato portato in questura e poi in carcere su disposizione del Pubblico Ministero di turno in attesa della convalida dell’arresto.