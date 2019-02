Auto finisce fuoristrada, incidente mortale alle porte di Assisi

share

Aggiornamento h 12,11- E’ stato un volo di una decina di metri circa quello che ha fatto la vettura condotta da un 60enne che ha perso la vita questa mattina su una strada secondaria alle porte di Assisi, dopo essere uscito fuoristrada e rotolato nella scarpata sottostante.

Per il conducente non c’è stato nulla da fare, anche se sono in corso ulteriori accertamenti per capire se l’incidente è stato provocato da un malore dell’uomo o se la vittima ha perso la vita in seguito alle conseguenze della caduta nella scarpata. Proseguono intanto le operazioni di recupero del corpo e del mezzo.

Incidente mortale ad Assisi, alle porte della città. La vittima è il conducente di un’auto finita fuori strada per cause in corso di accertamento.

Sul posto i carabinieri di Assisi, la municipale assisana, due ambulanze, i vigili del fuoco da Assisi e Perugia visto che l’auto è finita in una scarpata e il recupero si presenta difficile.

Secondo le prime informazioni, nel sinistro è coinvolta solo un’auto: sono in corso indagini per capire l’esatta dinamica dell’accaduto.

