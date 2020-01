Auto finisce contro un albero, conducente in ospedale | Foto - Tuttoggi

Ci sarebbe un malore del conducente all’origine dell’incidente avvenuto a Santa Maria degli Angeli nella tarda mattinata di venerdì 3 gennaio. Si tratta di un’auto che ha fatto tutto da sola, finendo contro un albero, alla rotatoria nella zona della stazione.



Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 di Assisi con l’automedica e i vigili del fuoco di Assisi. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica, ma l’ipotesi più plausibile è appunto che l’auto sia finita contro un albero in seguito ad un malore del guidatore.

Il conducente è stato portato in ospedale.