Auto d'epoca e supercar: al via a Terni la 4^ edizione di "Supercarslot" - Tuttoggi.info

E’ tutto pronto per la quarta edizione di “Supercarslot”, l’evento motoristico organizzato dall’associazione “Autodepocaeventi”, che si svolgerà a Terni il 19 e 20 ottobre prossimi.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di auto storiche e supercar: ad arricchire il programma, quest’anno, la sfilata serale dei veicoli in centro storico.

Programma

In piazza Buozzi, a Terni, a partire dalle ore 8.00 di sabato 19 sarà possibile perfezionare le iscrizioni ed esporre le auto. Alle 10.00 la partenza per “Umbria parade”, la sfilata dinamica lungo la SP 22 Carsulana. Al termine degli “slot” su strada chiusa al traffico i partecipanti raggiungeranno San Gemini.

Dopo il pranzo presso il Grand Hotel San Gemini partiranno per Terni passando per Acquasparta e Spoleto. Da Spoleto raggiungeranno Terni alternando tratti della S.S. 3 Flaminia attuale a tratti dell’antico percorso consolare. A Terni l’esposizione in Piazza San Francesco alle ore 17.00 e la sfilata in via Fratini per l’esame della giuria.



Domenica 20 ottobre, invece, i partecipanti raggiungeranno il Birrificio BIRRA BRO, dove potranno degustare le proposte inedite dell’ormai noto produttore ternano. Da qui la partenza per la Cascata delle Marmore; a Ferentillo il pranzo finale e le premiazioni.



Sono ammesse le auto di rilevanza storica e d’epoca, ma anche le più recenti supercar.

La Lancia Fulvia HF 1.4

Protagonista dell’edizione 2024 la Lancia Fulvia HF 1.4, prototipo con cui Sandro Munari, campione italiano di Rally nel 1967 e nel 1969, e campione mondiale di Rally nel 1977, si è aggiudicato il Tour de Corse del 1967. A condurla, per “Supercarslot”, Alberto Bergamaschi, ospite dell’evento, pilota protagonista in ogni scenario agonistico, dal Rally alla Formula a ruote scoperte, funambolo sui tracciati ghiacciati e artista delle traiettorie in pista.