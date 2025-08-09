 Auto contromano in E45, camionista evita la tragedia - Tuttoggi.info
Auto contromano in E45, camionista evita la tragedia

Davide Baccarini

Il conducente del mezzo pesante ha fatto rallentare la vettura, "proteggendo" gli altri veicoli in arrivo. Non è la prima volta che accadono episodi simili in questo tratto tra Umbertide e Pierantonio
Sab, 09/08/2025 - 10:28

Tragedia sfiorata ieri (8 agosto) lungo la E45, dove un’auto ha percorso un tratto di strada contromano, fortunatamente senza conseguenze. Merito di un coraggioso camionista tifernate, che con il suo mezzo pesante ha sventato il pericolo.

L’anziano alla guida della Fiat Panda, che da quanto emerge sarebbe stato trovato in stato confusionale, avrebbe imboccato la superstrada in direzione sbagliata allo svincolo di Umbertide-Gubbio, dove episodi simili accadono ormai con una preoccupante frequenza. L’ultimo (documentato) era avvenuto nel 2024.

Il camionista, con sangue freddo, vedendo arrivare l’auto dalla direzione opposta, ha pensato subito di rallentarne la corsa, parandole davanti il suo gigante mezzo con le quattro frecce. Con questa manovra è di fatto riuscito a rallentare la corsa della Panda – fermatasi lungo il guardrail – e a creare una “barriera di sicurezza” tra essa e gli altri veicoli in arrivo, salvando tutti da potenziali rischi.

Sul posto sono intervenuti poi gli agenti della Polizia stradale di Città di Castello, che hanno richiesto anche l’intervento del 118 per soccorrere l’anziano automobilista in difficoltà. La Panda è stata sottoposta a fermo ed è stata effettuata la segnalazione alla Procura di Perugia per la revoca della patente di guida.

